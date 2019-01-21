أسعار الذهب تستقر وسط إقبال على المخاطرة وضغوط بشأن الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:49 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف البنك المركزي الأميركي موقتًا عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1281.10 دولار للأوقية، بحسب وكالة «رويترز».

وقبل أقل من أسبوعين على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالًا للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

ويخشى الكثيرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن ينال تباطؤ النمو العالمي وهبوط الأسهم في الربع الأخير وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية من ثقة المستهلكين والإنفاق.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1382 دولارًا للأوقية. وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيًا تجاوز 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون في «ايه إن زد» أن البلاديوم ارتفع 9.5% منذ بداية الشهر بفعل مخاوف بشأن الإمدادات في جنوب أفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في السوق وسط طلب قوي.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 15.30 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 2.2% مسجلاً 797.50 دولار للأوقية.

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