النفط عند أعلى مستوى في 2019 بفعل الاستهلاك الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 10:21 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، اليوم الإثنين، بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن التسوية السابقة.

وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتًا أو 0.2%. وتجاوز الخام الأميركي في وقت سابق 54 دولارًا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم الإثنين أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسيًا عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميًا، بارتفاع نسبته 6.8% عن العام السابق.

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