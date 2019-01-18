الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بينما أعطت علامات على تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعة للأسواق من وول ستريت إلى بكين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.8%، بينما قفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير 2.6%. وجاءت أسهم الشركات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسيارات في مقدمة الرابحين.

وارتفعت الأسواق ليل الخميس بعد تقرير ذكر أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ناقش رفع بعض أو كل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من الصين.

وتلقت أسواق الأسهم دفعة إضافية الجمعة من تقرير لبلومبرج يقول إن الصين عرضت زيادة حادة في وارداتها من الولايات المتحدة من أجل إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

الأسهم الأوروبية تحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي صعود السوق بقفزة بلغت 2.7%، هي أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ منتصف أكتوبر، ليسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 2.7% موسعًا مكاسبه منذ بداية العام إلى 9%. وكانت أسهم شركات صناعة السيارات قد تضررت من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا من تهديد أمريكي بفرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا.

وقدمت أسهم الشركات الصناعية الحساسة للتجارة، مثل سيمنس وإيرباص، دفعة كبيرة للمؤشر ستوكس. وتعافي القطاع المصرفي من خسائر الجلسة السابقة عندما تضرر بشدة من تحذير بشأن الأرباح من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي.