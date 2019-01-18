الصين تعدّل بالخفض بياناتها بشأن النمو لـ2017 إلى 6,8%

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 09:46 صباحا
حركة السير في تقاطع بوسط شنغهاي (ا ف ب)

أفاد مكتب الإحصاءات الصيني، الجمعة، أن نسبة النمو الاقتصادي للعام 2017 بلغت 6,8 بدلاً من 6,9% كما أُعلن في السابق، في وقت تستعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لأداء يرجح أن يكون أسوأ في 2018.

وتم تعديل حجم إجمالي الناتج الداخلي في الصين من 82,7 ترليون ين (12,1 ترليون دولار) إلى 82,1 ترليون ين، وفق ما أفاد بيان للمكتب (إن بي إس) نُشر على موقعه الإلكتروني وأوردته وكالة «فرانس برس».

وأوضح مكتب الإحصاءات أن حساب إجمالي الناتج الداخلي يتم مرتين؛ الأولى في يناير من العام التالي قبل أن يتم التحقق النهائي من الرقم بعد عام من ذلك، حيث يكون الرقم الأخير مبنيًا على «معلومات أساسية أشمل وأكثر مصداقية».

وأشار البيان إلى أن «نتيجة كل عملية حساب ستختلف إلى حد ما».

ولطالما شكك خبراء الاقتصاد في الصين وخارجها بالأرقام التي يعتقدون أنها غير واقعية، إذ يشيرون إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لكل عام يتوافق على الدوام مع الأهداف التي تضعها بكين مسبقًا بشكل يدعو للشك.

وقال مسؤولون حكوميون إنه كان من المتوقع أن تحقق الصين هدفها في النمو بنحو 6,5% العام الماضي. ويتوقع أن تصدر الصين الأرقام المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي للعام 2018 الإثنين في وقت أشارت إحصائيات صدرت مؤخرًا إلى تباطؤ النمو.

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