النفط يتعافى من بعض خسائره وسط قلق بشأن التجارة والمعروض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 07:55 صباحا
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا. (رويترز).

استقر النفط مساء الخميس بدعم من تعافي الأسهم الأميركية وأنباء بأن أوبك خفضت بشكل حاد الإنتاج في ديسمبر، ما ساعد أسعار الخام في تقليص خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف من قفزة في إنتاج الخام الأميركي وضعف في الطلب العالمي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 14 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.18 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 60.04 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتسجل عند التسوية 52.07 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من مستوى منخفض بلغ 50.98 دولار.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لمتوسط الطلب اليومي على نفطها في 2019 إلى 30.83 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 910 آلاف برميل يوميا عن متوسط الطلب في 2018.

لكن أوبك قالت إنها خفضت انتاج النفط بمقدار 751 ألف برميل يوميا في ديسمبر قبل سريان اتفاق جديد لكبح الإمدادات، مما يشير إلى أن المننتجين حققوا بداية قوية لتفادي تخمة في المعروض في 2019.

وقالت المنظمة إنها تخطط لاجتماع مع حلفائها في السابع عشر والثامن عشر من أبريل في فيينا لمراجعة اتفاق خفض الإمدادات الذي بدأ سريانه في يناير كانون الثاني.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن انتاج النفط في الولايات المتحدة قفز بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني 2018 وأن مخزونات الخام والمنتجات المكررة سجلت زيادات حادة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت وهو ما ساعد في استقرار عقود النفط التي أحيانا ما تحذو حذو أسواق الأسهم.

وما زالت أسعار النفط مرتفعة حوالي 20% عن المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الترتيبات الأمنية .. عندما تحكم المليشيات طرابلس
كاريكاتير
سلامة: المجتمع الدولي يدعم قرار «داخلية الوفاق» لبسط سيطرة الدولة
ليبيا
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الموازية
ليبيا
باشاغا لسفراء المجتمع الدولي: لا تنقصنا الموارد المادية.. ونواجه 7 تحديات
ليبيا
«رايتس ووتش»: الجماعات المسلحة تُحكم سيطرتها على ليبيا.. والمدنيون يدفعون ثمن ...
ليبيا
المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تطيل عمر فرامل السيارة