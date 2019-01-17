أسهم أوروبا تنخفض بفعل تحذير «سوسيتيه» وخلافات بشأن «هواوي»

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بقيادة البنوك بعد أن حذر بنك «سوسيتيه جنرال» من أن الأوضاع السوقية الصعبة ستؤثر سلبًا على نتائج أعماله الفصلية، في حين تعرضت السوق لضغوط جراء المخاوف التجارية التي أحيتها خلافات جديدة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي».

ووفق وكالة «رويترز» فقد تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6%، مع انخفاض معظم القطاعات، في حين هبط المؤشر «داكس» الألماني الزاخر بشركات التصدير 1% وانخفض المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4%.

وقدم عدد من المشرعين الأميركيين يوم الأربعاء اقتراحات بمشروع قانون لحظر بيع الرقائق الأميركية إلى «هواوي» وشركات صينية أخرى، فيما ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة يحققون في مزاعم بأن هواوي سرقت أسرارًا تجارية.

وتصدر قطاع السيارات، الشديد التأثر بالتجارة، قائمة القطاعات الخاسرة في التعاملات المبكرة، لينخفض مؤشر القطاع 1.6%، كما تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط ليهبط مؤشره 0.6%، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن توقعت تايوان لأشباه الموصلات تراجع إيراداتها بأكبر وتيرة في عشر سنوات.

وفي القطاع المصرفي، تصدر «سوسيتيه جنرال» قائمة الأسهم الخاسرة، إذ هبطت أسهمه 4.3%. وقال البنك الفرنسي إن نتائج أعماله خلال الربع الأخير من العام الماضي ستتأثر بأوضاع السوق الصعبة وأثر بعض عمليات بيع الأصول.