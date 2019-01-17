ارتفاع أسعار النفط بدعم من صعود سوق الأسهم الأميركية واتفاق خفض الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 07:50 صباحا
حقل نفط في البصرة. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بدعم من صعود سوق الأسهم الأميركية واتفاق خفض الإمدادات من مجموعة أوبك+، لكن بيانات تظهر زيادة مخزونات المواد المكررة في الولايات المتحدة وإنتاجًا قياسيًا للخام هناك قلصت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 68 سنتًا لتبلغ في التسوية 61.32 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الآجلة 20 سنتًا إلى 52.31 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

ومما دعم أسعار الخام ارتفاع المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت إلى أعلى مستوى في شهر.

وتلقت العقود الآجلة دعمًا من اتفاق لخفض الإمدادات أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين كبار من خارجها بقيادة روسيا. واتفقت المجموعة في ديسمبر على خفض إنتاج النفط المجمع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستصل إلى مستوى الإنتاج المستهدف في أبريل المقبل.

لكن على الرغم من التخفيضات في المعروض، قد تضغط زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة على الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا، بينما قفزت صادراتها من الخام إلى مستوى يقترب من القياسي عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الوقود الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع وزادت للأسبوع الرابع على التوالي.

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