الأسهم والبنوك الأوروبية ترتفع بعد رفض اتفاق الانفصال البريطاني

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت الألمانية. (رويترز)

تخلفت الأسهم البريطانية في الأداء عن السوق الأوروبية قليلًا، الأربعاء، بعد الهزيمة المدوية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصويت على اتفاقها للخروج من الاتحاد البريطاني، لكن في مواجهة استمرار الضبابية السياسية ركز المستثمرون على نتائج الأعمال وأنباء الاندماج والاستحواذ.

وجرى وضع الهزيمة بالفعل في الحسبان، لكن حجمها جاء مفاجئًا.

وفسر محللون ومستثمرون النتيجة على أنها إيجابية للسوق، لتجعل من المرجح أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر سهولة وفي وقت لاحق، لكن الضبابية قبيل تصويت على سحب الثقة من حكومة ماي يُجرى مساء اليوم الأربعاء أبقت التداولات هادئة، وفق وكالة «رويترز».

وانخفض المؤشر «فايننشال تايمز» 100 البريطاني 0.3% فيما ارتفع المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 0.2%.

وقدمت أسهم البنوك أكبر دعم للمؤشرات الأوروبية في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما ينطوي على اضطرابات، أقل احتمالًا بعد التصويت البرلماني.

وهوت أسهم بيرسون 5.2%، لتتصدر قائمة الأسهم الهابطة على المؤشر «ستوكس»، بعد أن قالت شركة نشر المواد التعليمية البريطانية إنها تتوقع ارتفاع التكاليف الاستثنائية لإعادة الهيكلة إلى نحو 330 مليون جنيه اِسترليني، بزيادة عن خطتها الأصلية البالغة قيمتها 300 مليون جنيه اِسترليني.

وانخفضت أسهم «ريكيت بنكيزر» 2.3% بعد أن قالت الشركة المصنعة لحليب الأطفال إنفاميل إن رئيسها التنفيذي راكيش كابور سيتقاعد بحلول نهاية العام الجاري.

وارتفعت أسهم «نورسك هيدور» النرويجية لصناعة الألومنيوم 4.7% بعد أن قالت إن ولاية بارا الواقعة في شمال البرازيل رفعت حظرًا على الإنتاج بمصفاة الونورت للألومينا التابعة لها.