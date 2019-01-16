الإسترليني عند أعلى مستوى منذ نوفمبر بعد رفض اتفاق «بريكست»

أوراق نقدية من فئة 20 إسترليني. (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني صعوده أمام اليورو، اليوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر، بعد يوم من تصويت المشرعين البريطانيين بغالبية ساحقة لصالح رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتلقت العملة دعمًا من توقعات بأن حجم الهزيمة التي مُنيت بها ماي في تصويت البرلمان الثلاثاء قد يجبر المشرعين على تبني خيارات أخرى، على الرغم من استمرار الضبابية الشديدة، بحسب وكالة «رويترز».

وفي أوائل التعاملات اليوم الأربعاء، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 88.44 بنس لليورو، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

وجرى تداول الإسترليني أمام العملة الأميركية عند 1.2881 دولار، بزيادة نحو 0.2%.

وألقى رفض اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بظلاله على أسعار الذهب أيضًا، إذ ارتفع المعدن النفيس، اليوم الأربعاء، بدعم من الضبابية التي سادت الأجواء بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق الانفصال الذي توصلت له ماي.