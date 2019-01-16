الذهب يصعد مدعومًا برفض اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 11:45 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى «فيليب فيوتشرز»، بنجامين لو، إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطرابًا سياسيًا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

ورأى عدد من صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي الثلاثاء أنه ينبغي للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة حتى يتضح مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بمخاطر كبرى مثل تباطؤ النمو في الصين ومخاطر أقل حدة مثل أزمة الميزانية في واشنطن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1324 دولارًا للأوقية. وبلغ المعدن مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1342.43 دولار الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 795.50 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.57 دولار للأوقية.

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