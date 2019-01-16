النفط يرتفع مدفوعًا بآمال بتحسن السوق في ظل تخفيضات «أوبك»

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة في الوقت الذي بددت فيه توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» قد تحسن العوامل الأساسية للسوق إثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.83 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة عند 52.21 دولار للبرميل.

وقال مدير الاستثمار لدى «بروبيس سيكيوريتيز» في سيدني، جوناثان بارات: «يبدو أن سوق النفط تتطلع إلى تخفيضات السعودية القوية للإمدادات والتحفيز الصيني النشط».

لكن مؤشرات على تنامي التباطؤ الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم منع أسعار النفط من الارتفاع اليوم الأربعاء.

وزادت توقعات الاقتصاد العالمي قتامة حين رفض المشرعون البريطانيون بالأغلبية الثلاثاء اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتلقى أسواق النفط دعمًا من تخفيضات الإنتاج التي بدأت في أواخر العام الماضي بقيادة منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وروسيا وهي منتج كبير غير عضو في المنظمة.