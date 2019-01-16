«فيسبوك» تعتزم استثمار 300 مليون دولار لدعم الصحافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 09:18 صباحا

تعتزم «فيسبوك» استثمار 300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات في مشاريع مختلفة متصلة بالصحافة، خصوصًا لتشجيع المؤسسات الإخبارية المحلية التي تدفع فاتورة باهظة جراء الثورة الرقمية.

وأوضح نائب رئيس «فيسبوك» المكلف شؤون الشراكة مع وسائل الإعلام كامبل براون، أمس الثلاثاء في رسالة عبر الشبكة: «سنواصل التصدي للأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي والمعلومات ذات النوعية الرديئة، لكن لدينا الفرصة والمسؤولية لمساعدة وسائل الإعلام المحلية على النمو والنجاح»، وفق «فرانس برس».

وفي مطلع يناير 2017، أطلقت الشبكة مشروع «فيسبوك جورناليزم بروجكت» الرامي خصوصًا إلى «تعزيز الروابط بين هذه المنصة والوسائل الإعلامية».

وكان الهدف حينها يتركز خصوصًا على تقديم حلول للوسائل الإعلامية بغية تحسين الإيرادات التي تتقاضاها، بفعل وجودها على «فيسبوك» وتطوير التبادلات بين الشبكة الاجتماعية والمؤسسات الصحفية.

ولم تعلن «فيسبوك» عن المبلغ الذي استثمرته في هذه المبادرة.

وقررت الشبكة، التي تعد 2.2 مليار مستخدم نشط، الذهاب أبعد عن طريق سلسلة مشاريع موجودة أصلاً أو ستبصر النور للمناسبة.

وتعتزم «فيسبوك» في هذا الإطار إنشاء صندوق خاص بالتعاون مع مركز «بوليتزر» مع مدّه بمبلغ خمسة ملايين دولار، وذلك بغية تقديم دعم مالي لمشاريع تقارير صحفية مقدمة من وسائل إعلامية محلية.

وفي مارس 2018، أعلنت «فيسبوك» أيضًا أنها ستستثمر 300 مليون دولار في سلسلة مشاريع ترمي لمكافحة التضليل الإعلامي ودعم الوسائل الإعلامية المصنفة على أنها ذات مصداقية عالية.

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