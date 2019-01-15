ألمانيا تسجل فائضًا قياسيًا في الميزانية متفادية الانكماش

حوض لبناء السفن في فلينسنبرغ في ألمانيا. (أ ف ب)

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن البلد حقق العام الماضي فائضًا قياسيًا في الميزانية متفاديًا «انكماشًا فنيًا» على الرغم من تباطؤ نموه الاقتصادي إلى 1.5% مقابل 2.2% العام السابق.

وجاءت الأرقام التي أعلنها المكتب مخالفة للتوقعات الصادرة مؤخرًا عن العديد من المراقبين، والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال الفصل السابق، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فائضًا قياسيًا جديدًا في حساباتها العامة بمستوى 59.2 مليار يورو، ما يمثل 1.7% من إجمالي ناتجها الداخلي.

من جهة أخرى، أفاد المكتب بأن الاقتصاد الألماني الذي يحقق نموًا للسنة التاسعة على التوالي، شهد «على الأرجح انتعاشة طفيفة» بين أكتوبر وديسمبر مما سمح له بتفادي فصلين متتاليين من التراجع، ما كان سيعتبر انكماشًا.

غير أن ألمانيا عانت العام الماضي من النزعات الحمائية التي تسببت بانكفاء مساهمة التجارة الخارجية في نموها بنسبة 0.2%.

وعوض الطلب الداخلي الذي يبقى منذ سنوات المحرك المتين والأول للاقتصاد الألماني، عن صعوبات التصدير، مع تزايد الاستهلاك الخاص والنفقات العامة والاستثمارات.