أسعار النفط تهبط أكثر من 2% متأثرة بتراجع واردات وصادرات الصين

عامل يضبط صماما في منشأة نفطية في روسيا. (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الإثنين، لتلتقط أنفاسها بعد صعودها في الآونة الأخيرة، متأثرة ببيانات تظهر تراجع واردات وصادرات الصين، مما أثار مخاوف جديدة من تباطؤ اقتصادي عالمي يقوض الطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.49 دولار أو 2.5% لتبلغ عند التسوية 58.99 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 2.1% لتصل عند التسوية إلى 50.51 دولار للبرميل.

وزادت الأسعار أكثر من 18% منذ وصولها لأدنى مستوياتها في عام ونصف العام في أواخر ديسمبر.

ودفعت أسهم قطاع التكنولوجيا بورصة وول ستريت للانخفاض، بعد هبوط غير متوقع في صادرات الصين في ديسمبر أثار المخاوف مجددًا من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأثرت البيانات الصينية سلبًا على أسعار النفط أيضًا. فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن صادرات الصين انخفضت بأعلى وتيرة في عامين في ديسمبر، في حين انكمشت الواردات.

وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بالآفاق، لا توجد مؤشرات تذكر على أن الطلب النفطي الصيني قد ضعف. وأشارت حسابات رويترز استنادًا إلى بيانات الجمارك إلى أن واردات الخام الصينية في ديسمبر ارتفعت نحو 30% عن مستواها قبل عام.