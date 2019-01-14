مجموعة «إيني» النفطية تعزز حضورها في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 08:55 مساء
الرئيس التنفيذي لشركة ايني الايطالية العملاقة للنفط (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «إيني» العملاقة للنفط والغاز، الإثنين، سلسلة من عمليات الاستحواذ لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ووقَّعت المجموعة اتفاقًا مع «شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج» لاستكشاف واستغلال البلوك 47 في سلطنة عمان. وستمتلك الشركة الإيطالية العملاقة نسبة 90% مقابل 10% للشركة العمانية.

كما وقَّعت الشركة مع «بريتش بتروليوم» ووزارة النفط مذكرة تفاهم فيما يتعلق باكتساب حقوق التنقيب والإنتاج في البلوك 77.

والأحد، حصلت المجموعة الإيطالية على حقوق الاستكشاف في مناطق «إيه» و«بي» و«سي» في إمارة الشارقة. وستكون «إيني» المشغل بنسبة 75% في حين ستحتفظ الشركة الوطنية للنفط في الشارقة بنسبة 25% .

وقال رئيس مجلس إدارة «إيني» كلاوديو ديسكالتزي، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، «تمثل هذه الاتفاقات خطوة مهمة أخرى من حيث النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وشدد على أن جميع العقود الموقَّعة هي «تأكيد إضافي لاستعداد المجموعة لترسيخ وجودها في الشرق الأوسط، وإنشاء تحالفات استراتيجية طويلة الأجل».

وقد تعزز وجود «إيني» في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ العام الماضي مع بدء نشاط التنقيب في سلطنة عمان وتوقيع عقود مهمة مع شركة بترول أبوظبي (أدنوك).

والسبت، وقَّعت «إيني» اتفاقيتين جديدتين في أبو ظبي للاستحواذ على حصة تبلغ 70% في امتيازين للتنقيب البحري شراكة مع «بي تي تي إكسبلوريشن آند برودكشن كومباني ليمتد» التايلاندية.

والأحد، وقَّعت المجموعة الإيطالية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بشأن الاستكشاف في البلوك رقم «1»، وهي منطقة بحرية لم تستكشف إلى حد كبير. ويشار إلى أن مجموعة «إيني» موجودة أيضًا في لبنان والعراق.

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