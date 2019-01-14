وزير المالية المصري يأمل في خفض الفائدة بعد تراجع التضخم

وزير المالية المصري، محمد معيط

أبدى وزير المالية المصري، محمد معيط، آماله في خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في شهر ديسمبر الماضي.

وقال معيط، في تصريحات نقلتها جريدة «الشروق» المصرية، اليوم الإثنين: «أتمنى انخفاض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لكن لا أعرف متى يحدث ذلك».

يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 12% في ديسمبر الماضي من 15.7% في نوفمبر، حسب «رويترز».

وكان البنك المركزي المصري قرر، في مارس 2018، خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وعانت مصر من معدلات تضخم شديدة الارتفاع منذ قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه في إطار اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقد تشير تصريحات معيط إلى اتجاه داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية يحبذ السير نحو خفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط النمو.