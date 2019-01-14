النفط يهبط 1% مع ضعف تجارة الصين ثاني أكبر مستهلك للخام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 11:30 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط 1%، اليوم الإثنين، وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارًا للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفًا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل منخفضة 60 سنتًا، أو ما يعادل 1% عن سعر التسوية السابقة، بحسب وكالة «رويترز».

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتًا، بما يعادل 1.1%، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارًا للبرميل.

وهبط إجمالي الصادرات الصينية 4.4% في ديسمبر الماضي مقارنة مع السنة السابقة، مسجلًا أكبر هبوط شهري في عامين، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الإثنين. ويشير هذا إلى المزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانكمشت الواردات أيضًا بنسبة 7.6%، مسجلة أكبر تراجع منذ يوليو 2016.

وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر عند 10.31 مليون برميل يوميًا، متماسكة بذلك فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميًا للشهر الثاني على التوالي.

جاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.

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