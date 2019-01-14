الليرة تنخفض بفعل تهديد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديًا

عملات نقدية من الليرة التركية. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادًا في سورية تدعمهم واشنطن.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأميركية بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية، بحسب وكالة «رويترز».

وهدد ترامب تركيا بتدمير اقتصادها إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سورية، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

وقال إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تويتر ردًا على تغريدة ترامب: «السيد دونالد ترامب أخطأ خطأً فادحًا عند مساواة الأكراد السوريين بحزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وفرعه بسورية حزب الاتحاد الديمقراطي / وحدات حماية الشعب».

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب دعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة مسلحة منذ عشرات السنين في الأراضي التركية.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5% على أساس سنوي في نوفمبر، في مؤشر إضافي على أن الاقتصاد يتباطأ.