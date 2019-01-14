الذهب يرتفع بفضل توقعات بتوقف زيادات الفائدة الأميركية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع هبوط الدولار بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1291.97 دولار للأوقية، وأيضًا صعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1292.10 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11% منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف أغسطس عند 1159.96 دولار بسبب تقلبات أسواق الأسهم وضعف الدولار.

وقال «إيه إن زد» في مذكرة بحثية إن «قطاعات المعادن النفيسة تواصل الاستفادة من الدولار الأضعف وهبوط دوري لأسواق الأسهم».

وتابعت المذكرة «كما أن المخاطر الجيوسياسية بدأت تحفز بعض عمليات الشراء في أصول الملاذ الآمن. وزاد قلق المستثمرين بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني. وفي الوقت ذاته يبدو أنه لا نهاية في الأفق لإغلاق الحكومة الأميركية».

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8% إلى 1306.99 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا الأسبوع الماضي عند 1342.43 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 809.20 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 15.59 دولار للأوقية.