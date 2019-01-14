تراجع المبادلات التجارية الصينية مع كوريا الشمالية بمعدل النصف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 09:30 صباحا
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في قصر الشعب ببكين، 8 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الإثنين، أن حجم المبادلات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية تراجع خلال العام 2018 بمعدل 52.4% نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وبحسب أرقام إدارة الجمارك الصينية، فإن حجم الواردات والصادرات الصينية تجاه كوريا الشمالية بلغت بصورة إجمالية 16.09 مليار يوان (2.07 مليار يورو)، وفق «فرانس برس».

وسجلت الصادرات 14.76 مليار يوان (1.89 مليار يورو) بتراجع 33.3%، فيما سجلت الواردات 1.42 مليار يوان (183 مليون يورو) بتراجع 88%.

أما فائض الميزان التجاري الصيني حيال كوريا الشمالية، فازداد بنسبة 29.9% مسجلا 13.26 مليار يوان (1.7 مليار يورو).

وقال الناطق باسم إدارة الجمارك لي كويوين: «في ما يتعلق بالتجارة بين الصين وكوريا الشمالية، فإننا نلتزم بشكل صارم بقرارات مجلس الأمن ونضطلع بمسؤولياتنا على هذا لأساس».

وتابع: «لطالما أشرفت الجمارك الصينية على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وكوريا الشمالية على ضوء التطبيق الكامل والدقيق والجدي والصارم لقرارات مجلس الأمن».

وبعد 12 شهرا من التقارب الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وواشنطن، صعدت كوريا الشمالية مؤخرًا اللهجة تجاه الولايات المتحدة، مبدية استياءها حيال العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بتفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية.

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