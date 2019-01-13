العراق يثبت سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 12:51 مساء
حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الأحد، إن العراق أبقى على سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في فبراير عند حد التعادل مع متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، وذلك دون تغيير عن الشهر السابق.

وأضافت سومو، في بيان بالبريد الإلكتروني وفق «فرانس برس»، أنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته دون أسعار عمان/دبي بمقدار ثلاثة دولارات للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في فبراير شباط لأسواق الأميركتين عند مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت زائد 1.05 دولار للبرميل، ارتفاعًا عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 0.05 دولار للبرميل فوق المؤشر.

وبالنسبة لأوروبا، تراجع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في فبراير بمقدار 0.25 دولار ليصبح بخصم قدره 3.20 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى خصم قدره 2.50 دولار للبرميل.

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