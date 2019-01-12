مسؤول أميركي: لن نمنح أي إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 11:53 صباحا

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران، برايان هوك، اليوم السبت، إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن «سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط»، لكنه أحجم عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو، وفق «رويترز».

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر.

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