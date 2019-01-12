النفط يهبط حوالي 2% وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

حقل نفط في البصرة. (فرانس برس)

هبطت أسعار النفط حوالي 2% يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مرتدة عن تسع جلسات متتالية من المكاسب أثارتها آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.2 دولار، أو 1.95 في المئة، لتبلغ عند التسوية 60.48 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط دولارا، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.59 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين كليهما سجلا ثاني أسبوع من المكاسب مع صعود برنت حوالي 6% في حين قفز الخام الأمريكي 7.6%.

وسجل برنت يوم الخميس تاسع جلسة على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ سبتمبر 2007. وصعد الخام الأميركي أيضا لتاسع يوم على التوالي محطما مستوى قياسيا سجله في 2010.