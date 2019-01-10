الصين: المحادثات التجارية مع أميركا وضعت أسسًا لمعالجة هواجس الجانبين

علما الصين والولايات المتحدة. (رويترز)

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن المفاوضات التجارية التي تجريها مع الولايات المتحدة «وضعت أسس» معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري الدائر بينهما.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة خاضتا «محادثات مكثفة ومعمقة ومفصلة حول التجارة والقضايا الهيكلية محل الاهتمام المشترك».

وأجرى وفد أميركي محادثات في بكين الأسبوع الجاري من الإثنين إلى الأربعاء هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأول من ديسمبر إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر.

وانتعشت الأسواق العالمية على خلفية التفاؤل بإمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق قبل انقضاء الهدنة وتلافي فرض مزيد من الرسوم.

وأكد بيان وزارة الخارجية الصينية، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة، أن المحادثات «عززت الفهم المتبادل ووضعت أساسًا لمعالجة مخاوف الجانبين»، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على إبقاء التواصل بينهما قائمًا.

وتتهم إدارة ترامب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة مشيرة إلى الدعم الحكومي المقدم للشركات وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية.

ولدى سؤاله الخميس عن مدى التقدّم الذي تحقق في هذه المجالات قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، إن المحادثات ركّزت على القضايا الهيكلية، مضيفًا أن «المفاوضات في هذا المجال بين الجانبين حققت تقدمًا».

والأربعاء أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن المحادثات ركّزت على «سبل التوصّل إلى علاقات تجارية منصفة ومتوازنة ويتم فيها التعامل بالمثل»، كما ركّزت على أهمية «التحقّق الجاري والتطبيق الفاعل» لأي اتفاق.

وتعتبر واشنطن التزام الصين بتعهداتها نقطة أساسية، والخميس أكد غاو أهمية ذلك بالنسبة للصين كذلك.

وقال غاو، في مؤتمر صحفي، إن «الجانب الصيني يعتبر بدوره آلية تطبيق أي اتفاق أمرًا مهمًا للغاية وعلى الجانبين الالتزام بذلك».

وتابع الناطق: «بالنسبة للخطوة التالية، سيواصل الجانبان العمل معًا، والمضي قدمًا في المفاوضات وفقًا للخطة الأصلية».

كذلك تطالب الإدارة الأميركية بكين بشراء مزيد من السلع الأميركية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.

وأورد بيان الممثل التجاري الأميركي أن «المحادثات ركّزت كذلك على تعهّد الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومصادر الطاقة والسلع المصنّعة وغيرها من المنتجات والخدمات من الولايات المتحدة».