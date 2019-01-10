الدولار يتراجع مقتربًا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 12:28 مساء
أوراق نقدية من فئات مختلفة من الدولار. (أرشيفية. رويترز)

تراجع الدولار، اليوم الخميس، مقتربًا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل مؤشرات على أن البنك المركزي الأميركي قد يُوقف قريبًا تشديده للسياسة النقدية.

وأظهر محضر اجتماع البنك في 18 و19 ديسمبر أن العديد من صناع السياسات يؤيدون أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، وفق وكالة «رويترز».

وأضعف ذلك الدولار في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون عملات الملاذ الآمن بسبب تنامي التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ومددت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية في بكين مما دعم أسعار النفط والمعنويات بصفة عامة.

ودفع ذلك اليوان الصيني لأعلى مستوياته منذ أغسطس في المعاملات الخارجية وسط تأكيدات أحدث صادرة من بكين بشأن مزيد من الدعم المالي للاقتصاد المتباطئ.

وتجاوز اليوان مستوى 6.8 يوان للدولار المهم في التداولات المحلية وفي الأسواق الخارجية.

وتصدرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي قائمة المستفيدين من تحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع. وبلغت العملة الكندية 1.3230 للدولار الأميركي لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مدعومة بتعافي أسعار النفط.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 95.22 بعد أن خسر 0.7% أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو ارتفاعًا هامشيًا مقابل الدولار ليبلغ 1.1547 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية