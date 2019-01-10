النفط يتراجع في آسيا غداة ارتفاع كبير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 10:16 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الخميس، بسبب عمليات سحب أرباح بعد تسجيلها ارتفاعًا كبيرًا مرتبطًا بالأخص بإعلان سعودي عن خفض الإنتاج.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن سعر برميل النفط الخفيف تسليم فبراير انخفض 55 سنتًا ليبلغ سعره 51.81 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس فقد هبط 49 سنتًا وبلغ إلى 60.95 دولار.

وكان سعر برميل برنت أغلق الأربعاء على 61.44 دولار في سوق المبادلات في لندن، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 2.72 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن، أمس الأربعاء، أن المملكة ستخفض صادراتها بمقدار 800 ألف برميل يوميًا إلى 7.2 مليون برميل يوميًا في يناير 2019 مقابل ثمانية ملايين برميل يوميًا في نوفمبر 2018.

ومن المقرر أيضًا اعتماد خفض إضافي يبلغ مئة ألف برميل يوميًا في فبراير.

وعلى الرغم من عمليات سحب الأرباح، بقي سعر برميل النفط الخفيف أكثر من 51 دولارًا، وبرميل برنت أكثر من 60 دولارًا. وكانت أسعار النفط الخفيف وبرنت تراجعت إلى أدنى مستوى لهما منذ أكثر من عام الشهر الماضي.

وأشار ستيفن إينيس المحلل في مجموعة «أواندا» إلى «تأثير أجواء التفاؤل» بعد الإعلان السعودي، وكذلك الأنباء المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.

وأكدت وزارة التجارة الصينية الخميس أن المفاوضات التجارية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام بين الصينيين والأميركيين في بكين سمحت «بإرساء أسس» اتفاق.

وقال إينيس إن «اتفاقًا تجاريًا يمكن أن يساعد في خفض القلق المرتبط بتباطؤ النمو».

فالنزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم له عواقب كبيرة خارج حدود البلدين. وقد حذر البنك الدولي الثلاثاء من هذا التوتر الذي «بات يؤثر على النشاط في العالم».

وقال أيهان كوسه الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لوكالة «فرانس برس» إن «تسوية الخلافات بينهما ستكون مهمة جدًا للطريقة التي سيسير فيها الاقتصاد العالمي هذه السنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية