الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

هبط الدولار مساء الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر، بعدما عبَّر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن حذره بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

يأتي هذا أيضًا في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على الملاذات الآمنة بفعل التفاؤل بشأن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب «رويترز».

وهبط مؤشر الدولار 0.8% إلى 95.207 بعدما كان متراجعًا في وقت سابق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفع اليورو 0.8% إلى 1.1537 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.6% مقابل الدولار إلى 1.2795 دولار، ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.6% إلى 108.15 ين، فيما ارتفع الدولار الأسترالي، وهو مقياس للمعنويات تجاه الصين، 0.6% إلى 0.7178 دولار أميركي.