المركزي الإيراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 03:39 مساء

قدم البنك المركزي الإيراني إلى الحكومة اقتراحًا بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية بعد أن فقد الريال الإيراني 60% من قيمته في العام 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي في تحد للعقوبات الأميركية.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله: «قدمنا للحكومة مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن».

وقالت إن الاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ عشر سنوات، مشيرة إلى أن سعر صرف الريال في السوق غير الرسمية وصل إلى نحو 110 آلاف ريال للدولار.

وفي حالة موافقة الحكومة على اقتراح المصرف المركزي، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.

و تسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 % في نوفمبر الماضي. وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015.

وتعهدت واشنطن بممارسة «أقصى ضغوط» على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.

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