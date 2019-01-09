محكمة طوكيو ترفض طلب إطلاق كارلوس غصن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 11:49 صباحا
كارلوس غصن. (أ ف ب)

رفضت محكمة طوكيو، اليوم الأربعاء، طلب إطلاق رئيس مجلس إدارة «رينو» والرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن في قرار كان متوقعًا، وذلك غداة مثوله الأول أمام القضاء.

وكان محامو قطب صناعة السيارات قدّموا، أمس الثلاثاء، طلبًا للإفراج عن غصن، لكن القاضي تحدث عن خطر فراره إلى الخارج والعبث بالأدلّة.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد قالت محكمة طوكيو، في بيان مقتضب إن «طلب إلغاء الاحتجاز رُفض في 9 يناير».

وأوقف كارلوس غصن في 19 نوفمبر للاشتباه بعدم تصريحه عن دخله كاملًا بين عامي 2010 و2015. ووُجهت التهمة الأولى إليه في 10 ديسمبر لإخفائه قسمًا من مداخيله عن السلطات المالية.

وأوقف أيضًا لشبهات باستغلال الثقة وقد تُوجّه هذه التهمة إليه الجمعة، موعد انتهاء مهلة توقيفه قيد التحقيق.

وبحسب النيابة العامة، حاول كارلوس غصن جعل مجموعة نيسان تغطي «خسائر في استثمارات شخصية» خلال الأزمة المالية التي حدثت في أكتوبر 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14.5 مليون يورو).

ولحلّ هذه المشكلة المالية، يُعتقد أن غصن لجأ إلى ملياردير سعودي يُدعى خالد الجفالي الذي قدم نفسه كفيلاً له، وقام في وقت لاحق بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب الكفيل السعودي، من حساب تابع لأحد فروع «نيسان».

وبدا غصن، أمس الثلاثاء، حازمًا أمام القاضي ودحض كل التهم التي وجهها إليه المدعون. وختم بالقول «اتُّهمت خطأ واحتُجزت ظلمًا».

وبحسب محاميه موتوناري اوتسورو، يواجه غصن البالغ 64 عامًا خطر إبقائه محتجزًا حتى بدء محاكمته الذي لا يُتوقع أن يحصل قبل ستة أشهر على الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيتزا البطاطا الشهية