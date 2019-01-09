الذهب يهبط متأثرًا بإمكانية انتهاء الحرب التجارية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث عززت فرص انتهاء حرب التجارة الطويلة بين الصين والولايات المتحدة الشهية للمخاطرة مما طغى على التوقعات لتوقف في زيادات أسعار الفائدة الأميركية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1282.75 دولار للأوقية، في حين هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1283.8 دولار للأوقية.

في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1340.50 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الجلسة.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى «فيليب فيوتشرز» إنه «على المدى القصير، ثمة بعض التفاؤل بهدنة تجارية، وهو ما سيبدد عاملاً يلقي بظلاله على ثقة السوق».

لكنه أضاف أن الذهب يواجه بعض الرياح المعاكسة بسبب التعافي التدريجي في الأصول عالية المخاطر فضلًا عن أن المستثمرين يأخذون في الحسبان تلميحات التيسير النقدي من البنك المركزي الأميركي.

وصعد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1325.49 دولار للأوقية.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة إن الطلب على البلاديوم ما زال قويًا، متوقعًا استمرار عجز الطلب حتى 2020.

وانخفضت الفضة 0.2% إلى 15.62 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.8% مسجلًا 820.74 دولار.