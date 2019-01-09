النفط يرتفع متأثرًا بآمال حل النزاع التجاري بين أميركا والصين

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريبًا نزاعاتهما التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.38 دولار للبرميل مرتفعة 60 سنتًا بما يعادل 1.2% مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولارًا هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتًا أو و1% إلى 59.33 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت وخام غرب تكساس بالفعل ما يزيد على 2% في الجلسة السابقة.

وتتماشى قفزات سعر النفط مع أداء أسواق الأسهم الآسيوية، التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف اليوم.

ودخلت محادثات تجارية في بكين بين أكبر اقتصادين في العالم يومها الثالث اليوم الأربعاء في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل، من بينها شراء الصين السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن على صعيد العوامل الأساسية، تتلقى أسعار النفط الدعم من تخفيضات للإنتاج بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من منتجي الخام بمنظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وكذلك من روسيا غير العضو في المنظمة.

تهدف التخفيضات التي تقودها أوبك إلى كبح جماح تخمة ناشئة في الإمدادات ترجع لأسباب، من بينها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي نحو مليوني برميل يوميًا في 2018 إلى مستوى قياسي قدره 11.7 مليون برميل يوميًا.