الدولار يتعافى من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ويرتفع أمام سلة عملات رئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 07:42 صباحا
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بأندونيسيا. (رويترز ).

ارتفع الدولار الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط توقعات بتوقف الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة لفترة، وفي الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على مخاطر حدوث ركود في منطقة اليورو بعدما أظهرت بيانات مزيدا من الإشارات على التباطؤ في المنطقة.

وساعد انخفاض غير متوقع في الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الثالث على التوالي على تراجع اليورو، بحسب «رويترز».

وهبط اليورو 0.3% إلى 1.1441 دولار. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقى الدولار دعما من تراجع اليورو، حيث ارتفعت العملة الأميركية 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات إلى 95.908.

غير أن مؤشر الدولار فقد نحو 2% منذ منتصف ديسمبر، وما زال بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغ 95.638 يوم الاثنين.

ورغم تعافي يوم الثلاثاء، ظلت آفاق العملة الأميركية قاتمة، ومقابل الين، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر عند 108.63 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض نسبته 0.5 بالمئة إلى 1.2716 دولار.

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