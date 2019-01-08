محادثات بين الصين وأميركا لليوم الثاني لحل النزاع التجاري بينهما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 04:49 مساء
علما الولايات المتحدة الأميركية والصين. (أرشيفية. رويترز)

قال مصدر مطلع إن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين امتدت، لمساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني مع سعي أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاع تجاري مرير بينهما.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى وكالة «رويترز»، أن المحادثات «مستمرة»، لكن تفاصيل أخرى قليلة ظهرت.

وتوقع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أمس الإثنين إمكانية توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري «نستطيع التعايش معه».

لكنه قال إن معالجة مشكلات تجارية عاجلة سيكون أسهل لكن مشكلات التطبيق والإصلاحات الهيكلية، مثل حقوق الملكية الفكرية والدخول إلى الأسواق، ستكون أكثر صعوبة.

ويقود الفريق الأميركي جيفري جيريش نائب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

والاجتماعات هي أول محادثات مباشرة بين الجانبين، منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في ديسمبر على هدنة مدتها 90 يومًا في حرب تجارية تسببت في اضطراب في الأسواق العالمية.

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