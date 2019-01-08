الذهب يتراجع مع تعافي الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:42 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد نزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1281.32 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1238.10 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.3% مبتعدًا عن أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة الماضي إلى أن البنك قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل أعوام.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 11% منذ أن سجل أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في منتصف أغسطس بسبب الاضطراب في أسواق الأسهم وتراجع طفيف للدولار. وسجل الذهب أعلى مستوى منذ يونيو 2018 عند 1298.42 دولار للأوقية الجمعة الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1299.30 دولار للأوقية، لكنه يظل قريبًا من المستوى القياسي المرتفع البالغ 1313.24 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، ويجري تداوله بأسعار أعلى من الذهب.

وصعدت الفضة نحو 0.9% إلي 15.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.7% ليصل إلى 816.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 831.10 دولار أمس الإثنين.

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