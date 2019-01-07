انطلاق أولى جولات المفاوضات الصينية - الأميركية لإنهاء الخلاف التجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 09:02 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونطيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية: فرانس برس)

يبدأ المفاوضون الأميركيّون، صباح اليوم الإثنين، محادثات مع نظرائهم الصينيّين في بكين، في محاولة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وغادر وفد يرأسه مساعد ممثل التجارة الأميركي جيفري غيريش الفندق، في أولى جولات المفاوضات منذ اجتماع رئيسَي البلدين في أوائل ديسمبر في بوينوس آيرس، وفق «فرانس برس».

ويضم الوفد الأميركي إلى الصين مسؤولين من الخزانة ووزارات التجارة والزراعة والطاقة والخارجية، إضافة إلى مندوبين من البيت الأبيض.

وبقي الصينيون والأميركيون متكتمين جدًا حيال مسار المحادثات التي لم يُكشف حتى عن مكان انعقادها، واكتفت بكين بالإشارة إلى أنّها ستُعقد يومي الإثنين والثلاثاء.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ثقته في إمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يضع حدًا للحرب التجارية التي شنها على بكين بفرض رسوم جمركيّة مشددة على واردات بضائعها، في وقت ردّت عليها بكين بالمثل.

وقال ترامب: «لدينا مفاوضات تجارية مكثفة في الوقت الحاضر مع الصين، والرئيس شي جينبينغ منخرط جدًا، مثلي تمامًا. نحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيد جدًا».

واتفق البلدان، بعد قمّة بين ترامب وشي في بوينوس آيرس في الأول من ديسمبر، على الدخول في مفاوضات وتجميد فرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي كان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير على شريحة جديدة من البضائع الصينية حتى الثاني من مارس على أقل تقدير.

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