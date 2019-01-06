إيران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال لتسهيل التجارة الخارجية

قالت وسائل إعلام حكومية إن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق، أمس السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأميركية.

ونقلت وكالات الأنباء المحلية عن عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس، المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات، حسب «رويترز».

كما نقلت وكالة «الطلبة» للأنباء عن عبد الرضا فرجي قوله: «من الأفضل إتمام معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب في أقرب وقت حتى لا يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية ذات الغرض الخاص».

وتواصل إيران محاولاتها لتطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بمعايير «فاتف» وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

غير أن البعض في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير «فاتف»، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل «حزب الله» اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.

وسبق ومرر البرلمان الإيراني مرر مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدًا من أربع تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات «فاتف»، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلًا إنه مخالف للإسلام وللدستور.

ويأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، الأسبوع الماضي، رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان.

وبعد سبعة أشهر من رفضه الصارم لجهود البرلمان الرامية إلى تبني «فاتف» واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الأموال، يبدو أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات في تحول يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت المدن تظاهرات عدة لعمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون احتجاجًا على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أمثال إلى نحو 40% في نوفمبر.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الأوسط.

ولاتزال الدول الأوروبية، التي وقعت على الاتفاق النووي، ملتزمة به وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الأميركي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.