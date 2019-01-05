رغم العقوبات.. إيران تتوصل إلى مشترين جدد «محتملين» للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 11:52 صباحا
منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش في إيران (ا ف ب)

أعلن نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا، اليوم السبت، أنه رغم العقوبات الأميركية إلا أن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط «المحتملين» الجدد الذين يدفعهم «الجشع والسعي وراء الربح».

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله، إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأميركية، وفق ما أوردت عنه وكالة «فرانس برس». وأنه «لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران». لكنه أكد على وجود مشترين محتملين جدد لم يذكر المزيد من التفاصيل عنهم.

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وفي يوليو الماضي، أعلنت إيران أنها ستبدأ بيع النفط للشركات الخاصة، وأنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني ابتداءً من نوفمبر الماضي.

وبالفعل، بدأت طهران ببيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأميركية، وفق ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية.

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