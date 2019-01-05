ترامب يبدي ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين (فرانس برس)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في إمكان التوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين ووضع حد للحرب التجاريّة التي أعلنها على بكين.

وقال ترامب، أمس الجمعة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «أعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتّفاق مع الصين»، وفق «فرانس برس».

وتابع: «لدينا مفاوضات تجاريّة مكثّفة حاليًا مع الصين. الرئيس شي جينبينغ منخرط جدًا مثلي تمامًا. نحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيّد جدًا». ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيّام من بدء أول مفاوضات في بكين بين موظفين كبار أميركيين وصينيين

وتبادلت واشنطن والصين فرض رسوم جمركيّة على سلع تفوق قيمتها 300 مليار دولار العام الماضي، ما تسبب بنزاع تجاري بدأ يؤثّر في الأرباح وأدّى إلى هبوط أسواق المال.

وشنّ ترامب الحرب التجاريّة إثر شكاوى متعلّقة بممارسة صينيّة غير نزيهة، وهي مخاوف عبّر عنها أيضًا الاتّحاد الأوروبي واليابان وغيرهما.

لكن منذ اتّفاق الرئيسين الصيني والأميركي على هدنة على هامش قمّة مجموعة الدول العشرين في بوينس ايرس، برزت مؤشّرات إلى حصول تقدّم وسط غياب أيّ تهديدات جديدة من جانب ترامب.