تباطؤ النمو يهدد الاقتصاد العالمي في العام الجديد

توقعات متشائمة لاحقت الاقتصاد العالمي في مطلع العام 2019، بعد ترجيحات البنك المركزي الأوروبي بتباطؤ حاد في العام الجديد، ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وألقى المركزي الأوروبي بثقله بقوة خلف ذلك التوقع في نشرته الاقتصادية الدورية لكنه ما زال يتوقع «ضغوطا تضخمية» على مستوى العالم وفي منطقة اليورو.

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وقال «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي العالمي في 2019 ثم يظل مستقرا بعد ذلك». وأضاف «من المتوقع أن تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة». وألقت النشرة الضوء على قرار المركزي الأوروبي في اجتماعه في ديسمبر بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار) لكنه سيواصل إعادة استثمار حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة.

وانتقد البعض القرار باعتباره جاء في وقت غير ملائم نظرا لضعف الاقتصاد. لكن المركزي الأوروبي، وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف، أكد مجددا ثقته في أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو. وأوضح البيان «من المتوقع أن يزيد التضخم الأساسي تدريجيا في المدى المتوسط بدعم من إجراءات المركزي الأوروبي للسياسة النقدية واستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور».

في هذه الأثناء تتوقع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 1.9% في العام المقبل، وهو معدل يتوافق بشكل كبير مع متوسط النمو المتوقع هذا العام والبالغ 2%.

لكن الخبير الاقتصادي محمد العريان، قال إن هذا التفاؤل ليس مبالغا فقط لأن معدل النمو نفسه من المحتمل أن يكون مخيبا للآمال، ولكن أيضا بسبب وجود ضغط كبير في الاتجاه الهابط على النمو الاقتصادي المحتمل لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2019 وهو الضغط الذي يبدو أن القادة الأوروبيين غير مستعدين لمواجهته بفاعلية في الوقت الحالي. وإذا كان الاتحاد الأوروبي فريق كرة قدم، فإنه لن يخسر المباريات بسبب عدم وجود خطة أو الافتقار إلى القدرات. ويظل اقتصاد الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار تقريبا، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وهو ما يمثل تقريبا خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتكمن المشكلة في أن الفريق ككل لا يلعب بشكل متناغم وجميع اللاعبين الكبار يحاولون بشكل فردي بسبب المشاكل الفوضوية في الداخل.

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لكن العريان يرى أن الهيكل العام للاقتصاد لا يزال غير مكتمل، كما أن المشاكل التي تبدو واضحة بشكل خاص في منطقة اليورو، والتي تواجه تحدي التقدم البطيء في الاتحاد المصرفي، وعدم التنسيق الكافي بين السياسات المالية، والانقسامات السياسية، ويتوقع أن تزداد عوامل الضعف في الفترة المقبلة، فبداية حصدت الأحزاب السياسية الشعبوية سلطة وتأثيرا متزايدا بعد أن استفادت من مخاوف واسعة النطاق بشأن الهوية والهجرة، إلى جانب حالة الإحباط من التيارات القائمة، مما دفعها لكسب الدعم وحتى السلطة في العديد من الدول.