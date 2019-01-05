صعود أسعار النفط 2% بعد محادثات تجارية بين أميركا والصين

منشأة نفطية في جزيرة خارك. (فرانس برس)

صعدت أسعار النفط حوالي 2% يوم الجمعة بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو 1.98 في المئة، لتسجل عند التسوية 57.06 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في المئة، إلى 47.96 دولار للبرميل. وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين حوالي 4%.

وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد، سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019، رغم بيانات مؤخرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب بحوالي 9.3%، في حين صعد الخام الأميركي نحو 5.8 %.

وتراجعت الأسعار عن بعض مكاسبها يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة حادة في مخزونات البنزين مع قيام مصافي التكرير برفع معدلات التشغيل إلى 97.2% من الطاقة الإنتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادتين تقل كل منهما عن مليوني برميل.