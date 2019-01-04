ارتفاع طفيف في أسعار النفط بآسيا وسط القلق من وفرة المعروض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 08:39 صباحا
عامل في محطة لتموين السيارات بالوقود. (فرانس برس)

تميل أسعار النفط في آسيا اليوم الجمعة إلى الارتفاع، لكن المستثمرين يواصلون التعبير عن قلقهم من وفرة العرض والمخاطر التي يواجهها الطلب مع احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم فبراير 14 سنتا ليبلغ سعره 47,23 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فقد ربح عشرة سنتات وبلغ إلى 56,05 دولارا.

وكانت أسعار النفط أغلقت على ارتفاع الخميس. لكن هذه الزيادة حدت منها الشكوك في فاعلية جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا لدعم الأسعار.

وتعهدت دول أوبك وشركاؤها وعلى رأسهم روسيا مطلع ديسمبر بخفض إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير لامتصاص الفائض من الذهب الأسود في الأسواق ودعم الأسعار.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة «فيليب فيتشرز» في سنغافورة إن «تباطؤ النمو الاقتصادي ينذر بتراجع الطلب وهذا ما سيؤثر سلبا على أسعار الذهب الأسود».

وتصدر عن الصين مؤشرات تدل على تباطؤ نمو اقتصادها، من تراجع الصناعات التحويلية إلى انخفاض مبيعات المفرق. لكن المحللين يتوقعون أن تحقق هدفها في النمو لسنة 2018 المقدر بـ6,5%.

وقالت خدمة «موديز اينسفتور» في تقرير إن «المسألة الأساسية في 2019 هي معرفة ما إذا كانت أوبك وروسيا ستكونان منضبطتين ومعرفة ما سيحدث بعد انتهاء صلاحية الاتفاق».

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