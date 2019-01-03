تحذير «آبل» من تراجع المبيعات يهز الأسهم الأوروبية

شعار «أبل» على متجر في فيينا. (رويترز)

دفع أول تحذير بشأن الإيرادات من مجموعة «آبل» في 12 عامًا الأسهم الأوروبية للانخفاض، اليوم الخميس، مع تلقي قطاع التكنولوجيا ضربات عنيفة على نحو خاص، إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة الهاتف آيفون هبوطًا حادًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الآسيوية في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد إعلان «آبل».

وانخفض سهم «آبل» المدرج في فرانكفورت 8.9% بعد أن خفض عملاق التكنولوجيا توقعات إيراداته ملقيًا باللوم على تراجع مبيعات آيفون في الصين التي يعاني اقتصادها في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعرّض صناع الرقائق الموردون لشركة «آبل» لبعض أسوأ الخسائر. وفقد سهم ايه ام اس، التي تزود أحدث هواتف آيفون بحساسات التعرف على الوجه، 19.4% متذيلًا الأداء على المؤشر ستوكس.

وهوى سهم ديالوج لأشباه الموصلات 7.8% بينما تراجعت أسهم «إنفنيون» و«ايه اس ام ال» و«ايه اس ام إنترناشونال» و«لوجيتك» و«اس تي ميكرو-إلكترونيكس» ما بين 3.4% و5.9%.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداءً وفقد 2.4%، بينما لم يرتفع سوى أسهم الاتصالات.