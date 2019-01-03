«آبل» تخفض تقديراتها لمبيعاتها بسبب تباطؤ النمو في الصين

مقر مجموعة آبل للصناعات التكنولوجية في أوستن بولاية تكساس الأميركية. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «آبل» للصناعات التكنولوجية خفض تقديراتها لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجديدة خصوصًا بسبب تباطؤ النمو في الصين.

وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين، تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة، تيم كوك، عن ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ «أقوى مما كان متوقعًا» للاقتصاد الصيني، لتبرير هذا الخفض النادر في التقديرات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كوك: «نعتقد أن البيئة الاقتصادية في الصين واجهت مزيدًا من الأضرار بتصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة».

وفي المبادلات الإلكترونية بعد انتهاء الجلسة، تراجع سعر سهم «آبل» الذي أغلق الأربعاء على 157.92 دولار بارتفاع طفيف جدًا لكن بانخفاض نسبته 32% عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر.

وكتب تيم كوك: «نتوقع ضعفًا اقتصاديًا في عدد من الأسواق الناشئة لكن هذا الأمر كان له تأثير أكبر مما كنا نقدر»، مضيفًا أن الجزء الأساسي من خفض التقديرات يتعلق بهواتف «آيفون» وأجهزة الكمبيوتر «ماك» والأجهزة اللوحية «آيباد» في ما تسميه المجموعة «الصين الكبرى»، أي الصين وتايوان.

وبذلك سيتراجع رقم أعمال «آبل» في الفصل الأول من العام إلى 84 مليار دولار بدلاً عن 91 مليارًا كان يتوقعها المحللون.

وستعلن هذه النتائج رسميًا في 29 يناير.