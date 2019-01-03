الذهب يسجل ذروة 6 أشهر بفعل مخاوف النمو وتقلبات الأسهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 12:17 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، مع تعزز الشراء بحثًا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم بينما قدم تراجع الدولار دعمًا إضافيًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد لامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4% في إلى 1289.10 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ مدير التداولات لدى «وينغ فونغ» للمعادن النفيسة في هونغ كونغ: «تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتمامًا بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن».

ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2% بينما صعد الين الياباني، وهو أيضًا من الأصول المفضلة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأميركية اليوم الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.9% في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.5% إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3% مسجلًا 796.60 دولار.

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