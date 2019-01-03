أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 09:48 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط بين 1% و2%، اليوم الخميس، وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم، وبفعل المخاوف من أن تباطؤًا اقتصاديًا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2.2% بما يعادل 1.01 دولار عن آخر تسوية ليسجل 45.53 دولار للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 1.4% أو 76 سنتًا إلى 54.15 دولار للبرميل.

وقال مشاركون في مسح أجرته الوكالة إن من المتوقع أن تخفض السعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فبراير بما يصل إلى 50 سنتًا للبرميل بسبب تقلص هوامش أرباح زيت الوقود.

وتأثرت الأسواق بهبوط فاق 3% للدولار أمام الين الياباني خلال الليل وبخفض شركة «آبل» العملاقة توقعاتها للمبيعات.

ويتسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والتقلبات في أسواق الأسهم والعملة في توتر المستثمرين بما شمل أسواق النفط.

وتتعرض أسواق النفط لضغوط إضافية بسبب وفرة المعروض بالتزامن مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.

وسجل إنتاج الخام من الولايات المتحدة معدلًا قياسيًا مرتفعًا بلغ 11.7 مليون برميل يوميًا في أواخر 2018 مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.

ووصل معدل الإنتاج من روسيا إلى مستوى قياسي أيضًا يفوق 11 مليون برميل يوميًا في 2018. وزاد إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للخام في «أوبك»، إذ بلغت صادرات ديسمبر 3.73 مليون برميل يوميًا ارتفاعًا من 3.37 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟