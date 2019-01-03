الدولار يستهل 2019 بالصعود أمام عملات رئيسة

صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بإندونيسيا. (رويترز ).

قفز الدولار الأميركي مقابل اليورو والإسترليني مساء الأربعاء، مستهلاً العام الجديد على أداء قوي، لكنه انخفض مقابل عملة الملاذ الآمن الين مع استمرار حذر المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي وتقلب أسواق الأسهم.

ونزل اليورو 1.1% بفعل بيانات هزيلة في قطاع الصناعات التحويلية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ليصبح على مسار تسجيل أسوأ أداء يومي مقابل الدولار الأميركي في أكثر من ستة أشهر.

وهبط الجنيه الإسترليني 1.2% مبددًا المكاسب التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع، بعدما فشلت مسوح المصانع في تبديد المخاوف بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني.

وانخفض الدولار 0.36% مقابل الين الذي يميل إلى تحقيق مكاسب خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو المالية.