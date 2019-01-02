الإنتاج البريطاني يرتفع مدفوعًا بتخزين الشركات للمنتجات قبل «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 05:07 مساء
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي. (أ ف ب)

أظهرت البيانات، اليوم الأربعاء، أن إنتاج المصانع البريطانية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر في ديسمبر؛ نظرًا لأن الشركات تخزن السلع استعدادًا لأي اضطرابات حدودية محتملة يمكن أن يتسبب بها انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد ارتفع مؤشر شركة «أي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات في بريطانيا إلى 54.2 الشهر الماضي مقارنة مع 53.6 في نوفمبر.

وذكرت شركة «أي إتش إس»: «إن المصنعين يربطون الزيادات في الطلب الداخلي والخارجي بشراء الزبائن لتخزين السلع للتخفيف من تأثير أية اضطرابات محتملة نتيجة البريكست».

وتوصلت الحكومة البريطانية وبروكسل إلى مشروع اتفاق «بريكست» يحول دون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

إلا أن مشروع الاتفاق لا يحظى حاليًا بدعم الأغلبية في البرلمان البريطاني ويعارضه نواب مؤيدون ومعارضون لـ«البريكست» المقرر أن يجري في 29 مارس.

وعلق أندرو ويشارت الاقتصادي في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث أن بيانات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر قائلًا إنه «أول مؤشر حقيقي على أن تخزين السلع يجري حاليًا كإجراء احترازي للتخفيف من أي اضطرابات يمكن أن يتسبب بها عدم التوصل إلى اتفاق بريكست».

وأضاف: «نتيجة لذلك فمن المتوقع أن يزداد إنتاج التصنيع في الأشهر المقبلة».

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