الإسترليني يتراجع بفعل مخاوف انفصال بريطانيا

أوراق نقدية لعملة الجنيه الإسترليني. (أرشيفية. رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الحالي، حيث لم تبدد مسوح قوية بخصوص نشاط المصانع المخاوف المتنامية بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد كشف مسح أن المصانع البريطانية عززت مخزوناتها في ديسمبر مع استعدادها لتأخيرات محتملة على الحدود بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أقل من ثلاثة شهور.

وفي السوق الفورية، نزل الإسترليني 0.5% إلى 1.2689 دولار. وزادت العملة البريطانية أكثر من 1% خلال معاملات الإثنين الماضي.

وانخفض الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1% إلى 90 بنسًا لليورو.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون البريطانيون اتفاق الانسحاب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل قبل التصويت عليه في الأسبوع التالي.