تراجع الدولار يدفع الذهب للارتفاع لأعلى مستوى في 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 11:09 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3% إلى 1286.18 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018 عند 1287.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1288.10 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضًا في أول يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أثرت سلبًا على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1267.15 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة واستقرت عند 15.45 دولار للأوقية.

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