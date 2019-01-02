تفاؤل إماراتي بتحقيق التوازن في سوق النفط

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه لا يزال متفائلاً بتحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول من 2019.

وكتب الوزير عبر حسابه بموقع تويتر: «نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول، خصوصًا بعد اتفاق تخفيض الإنتاج» بين «أوبك» وحلفائها من المنتجين خارجها.

كانت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاج المنظمة من النفط بدءًا من يناير بواقع 800 ألف برميل يوميًا عن مستويات أكتوبر، بينما يساهم المنتجون المستقلون بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميًا.